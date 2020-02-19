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Garanti'den kamu lojmanları için yüzde 0.95 faizle konut kredisi
7 saat önce
Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev satın almak isteyen kişilere aylık yüzde 0.95 faizle 120 ay vadeye kadar kredi vereceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev satın almak isteyen kişilere aylık yüzde 0.95 faizle 120 ay vadeye kadar kredi vereceğini duyurdu.
Kampanya kapsamında konut kredisi kullanmak isteyenler, Garanti BBVA şubelerinden, www.garantibbvamortgage.com sitesinden ya da telefon hattından başvurabiliyor.
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