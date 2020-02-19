Garanti'den kamu lojmanları için yüzde 0.95 faizle konut kredisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti'den kamu lojmanları için yüzde 0.95 faizle konut kredisi - Son Dakika Ekonomi

Garanti'den kamu lojmanları için yüzde 0.95 faizle konut kredisi

7 saat önce

Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev satın almak isteyen kişilere aylık yüzde 0.95 faizle 120 ay vadeye kadar kredi vereceğini duyurdu.

Garanti'den kamu lojmanları için yüzde 0.95 faizle konut kredisi, System.String[]

Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev satın almak isteyen kişilere aylık yüzde 0.95 faizle 120 ay vadeye kadar kredi vereceğini duyurdu.

Kampanya kapsamında konut kredisi kullanmak isteyenler, Garanti BBVA şubelerinden, www.garantibbvamortgage.com sitesinden ya da telefon hattından başvurabiliyor.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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