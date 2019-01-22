Garanti Faktoring'de KOBİ'nin payı artacak
49 dakika önce
Garanti Faktoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, 2019 yılı planlarını anlatırken, dijitalleşmeye hız vereceklerini, ihracat faktoringinde daha fazla çalışacaklarını ve daha fazla KOBİ'ye ulaşacaklarını anlattı.
Garanti Faktoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, 2019 yılı planlarını anlatırken, dijitalleşmeye hız vereceklerini, ihracat faktoringinde daha fazla çalışacaklarını ve daha fazla KOBİ'ye ulaşacaklarını anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:50
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