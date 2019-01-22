Son Dakika Haberleri: Garanti Faktoring'de KOBİ'nin payı artacak

Garanti Faktoring'de KOBİ'nin payı artacak

49 dakika önce

Garanti Faktoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, 2019 yılı planlarını anlatırken, dijitalleşmeye hız vereceklerini, ihracat faktoringinde daha fazla çalışacaklarını ve daha fazla KOBİ'ye ulaşacaklarını anlattı.

Garanti Faktoring'de KOBİ'nin payı artacak, System.String[]
Garanti Faktoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, 2019 yılı planlarını anlatırken, dijitalleşmeye hız vereceklerini, ihracat faktoringinde daha fazla çalışacaklarını ve daha fazla KOBİ'ye ulaşacaklarını anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:50 

Ekonomi
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