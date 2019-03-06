‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesinde ilk durak İstanbul!
1 saat önce
Garanti Bankası'nın topluma fayda yaklaşımıyla yürüttüğü nitelikli eğitim çalışmaları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği 'Garanti ile Geleceği Kodla' projesi 4. dönemine başladı.
Garanti Bankası
'nın topluma fayda yaklaşımıyla yürüttüğü nitelikli eğitim çalışmaları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi
iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği 'Garanti ile Geleceği Kodla' projesi 4. dönemine başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:35
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