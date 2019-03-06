Son Dakika Haberleri: ‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesinde ilk durak İstanbul!

‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesinde ilk durak İstanbul!

1 saat önce

Garanti Bankası'nın topluma fayda yaklaşımıyla yürüttüğü nitelikli eğitim çalışmaları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği 'Garanti ile Geleceği Kodla' projesi 4. dönemine başladı.

‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesinde ilk durak İstanbul!, System.String[]
Garanti Bankası'nın topluma fayda yaklaşımıyla yürüttüğü nitelikli eğitim çalışmaları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği 'Garanti ile Geleceği Kodla' projesi 4. dönemine başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:35 

Bahçeşehir Üniversitesi, Garanti Bankası, Ekonomi
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