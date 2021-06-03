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Garanti ile iş birliğine giden A-101, müşterilere kasada anında kredi verecek - Son Dakika

Garanti ile iş birliğine giden A-101, müşterilere kasada anında kredi verecek

03.06.2021 12:07
Garanti ile iş birliğine giden A-101, müşterilere kasada anında kredi verecek, System.String[]

Türkiye'de en fazla market sayısına sahip olan A-101, bambaşka bir sektöre imza attı. Garanti Bankası ile iş birliğine giden market zinciri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünleri kredi ile satmaya başladı. Müşteriler bankaya gitmeden Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi kullanabilecek.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden olan A-101'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Bambaşka bir sektöre el atan A-101, Garanti Bankası ile bir iş birliğine imza attı.

BANKA KREDİSİYLE SATIŞA BAŞLADI

Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı.

KASADA ANINDA KREDİ

A-101 kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.

İşte A-101'in verdiği reklam:

Garanti ile işbirliğine giden A-101, müşterilere kasada anında kredi verecek
Garanti ile iş birliğine giden A-101, müşterilere kasada anında kredi verecek

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Son Dakika Ekonomi Garanti ile iş birliğine giden A-101, müşterilere kasada anında kredi verecek - Son Dakika Ekonomi


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