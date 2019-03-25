Garanti İnternet'ten "Swift Takip Raporu" özelliği
1 saat önce
Garanti Bankası, yurt içi ve dışındaki bankalara yapılan döviz transferi (Swift) işlemlerini internet bankacılığına eklediği "Takip Raporu" fonksiyonu ile izleme imkanı sundu.
Garanti Bankası
, yurt içi ve dışındaki bankalara yapılan döviz transferi (Swift
) işlemlerini internet bankacılığına eklediği "Takip Raporu" fonksiyonu ile izleme imkanı sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:44
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