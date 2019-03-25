Son Dakika Haberleri: Garanti İnternet'ten "Swift Takip Raporu" özelliği

Garanti İnternet'ten "Swift Takip Raporu" özelliği

1 saat önce

Garanti Bankası, yurt içi ve dışındaki bankalara yapılan döviz transferi (Swift) işlemlerini internet bankacılığına eklediği "Takip Raporu" fonksiyonu ile izleme imkanı sundu.

Garanti İnternet'ten
Garanti Bankası, yurt içi ve dışındaki bankalara yapılan döviz transferi (Swift) işlemlerini internet bankacılığına eklediği "Takip Raporu" fonksiyonu ile izleme imkanı sundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:44 

Garanti Bankası, Swift, Ekonomi
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