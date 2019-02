Garanti Mortgage'dan Aliağa'da Uygun Faizli Kredi İmkanı

Garanti, İzmir 'in Aliağa ilçesinde anlaşmalı firmalardan konut alacak müşterilere uygun faiz oranlarıyla kredi sağlayacak.Garanti Mortgage, Aliağa Ticaret Odasında, konut üreticileri, emlak ofisi temsilcilerine yönelik, konut sektöründeki finansman modelleri ve iş birliği fırsatları bilgilendirme toplantısı düzenledi.Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, sanayi ve denizciliğin en güçlü oyuncuları arasında yer alan Aliağa'nın sadece İzmir için değil, Türkiye ekonomisi açısından da çok kıymetli bir yerinin olduğunu belirtti.Garanti Mortgage'ın konut sektörüne yönelik uygulamalarını, finansman modellerini Aliağa'da tanıtmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Atay, şunları kaydetti:"Her vesileyle vurguladığımız gibi, inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri konumunda ve her dönem 'güvenli liman' olan sektöre inancımızı yüksek tutarak, geleceğe umutla bakıyoruz. Aliağa örneğinde olduğu gibi sanayileşmenin de etkisiyle hızlı şehirleşme ve mevcut şehirlerdeki kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında, inşaat sektörünün en kısa sürede eski dinamizmine kavuşacağı inancındayız. Konut üreticileri ve emlak ofislerinin her biri bu sektörün lokomotifi ve omurgasını oluşturması açısından büyük öneme sahip. Mortgage Uzmanı Garanti olarak bizler bu omurganın güçlenip sürdürülebilir bir yapıda yürümesi için yardımcı rol üstleniyoruz."Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka ise ilçedeki yatırımların artmasıyla çalışan nüfusun da arttığını belirterek, "Bu noktada çalışan nüfusumuzun ikamet yerlerine dikkat çekmemiz gerekiyor. İlçe dışında bulunan çalışanlara ilçede ikamet etme fırsatı da sunmak istiyoruz. Gelecek için inşaat yatırımlarında Mortgage sistemi veya bankalarla birlikte hareket ederek orta ve dar gelirli çalışanlarımıza uygun koşullarda ev sahipliği şartlarını planlamamız lazım. Bu noktada gerek inşaat sektörünün gerekse bankalarımızın çalışmalar yapacağına inanıyor, Garanti Mortgage ile yapılan protokol için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.Konuşmaların ardından, Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Songül Yeşilçimenli ise Garanti Mortgage'ın konut üreticilerine ve emlak ofislerine yönelik uygulamaları ve finansman modelleriyle ilgili bilgi verdi.Toplantının ardından Ertürk İnşaat ile Dokumacı Otomotiv İnşaat San ve Tic A.Ş'nin katıldığı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Garanti Mortgage, bu firmalardan konut alacak müşterilere uygun faiz oranlarıyla kredi sağlayacak.