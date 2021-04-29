Garanti'nin yılın ilk 3 ayında net karı 2 milyar 544 milyon 331 TL oldu - Son Dakika

Garanti'nin yılın ilk 3 ayında net karı 2 milyar 544 milyon 331 TL oldu

29.04.2021 19:33
Garanti'nin yılın ilk 3 ayında net karı 2 milyar 544 milyon 331 TL oldu, System.String[]

Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net karı, 2 milyar 544 milyon 331 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net karı, 2 milyar 544 milyon 331 bin TL oldu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın Aktif büyüklüğü 568 milyar 834 milyon 636 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 445 milyar 877 milyon 243 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 4 büyüme ile 371 milyar 866 milyon 557 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.8, özkaynak karlılığı yüzde 16.7, aktif karlılığı ise yüzde 1.9 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, tüm dünyada küresel salgının etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Türkiye, bu ortamda 2020 yılında, dünyada pozitif büyüme yakalayan istisna ülkelerden biri oldu. 2021 yılında da yaklaşık yüzde 5'lik bir büyümeyi yakalayarak pozitif gelişimi sürdüreceğimizi düşünüyoruz.

2020 yılında başlayıp 2021 yılında da devam eden faiz ve kur artışları bizi son derece hareketli bir dönemin içine soktu. Garanti BBVA olarak, ülkemizdeki pozitif ayrışma ile birlikte yaşadığımız bu ortamda ilk çeyreği, oldukça başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık. Ekonomiye verdiğimiz kredi desteği, sene başından beri yüzde 7 artarak 446 milyar TL büyüklüğe ulaştı. TL kredilerde Pazar payımız yüzde 10 seviyesine yükseldi." açıklamasında bulundu.

Baştuğ, aktif kalitesi tarafında tedbirli duruşu sürdürdüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"2021'de oluşacağını bildiğimiz bazı negatif gelişmelerin tedbirini 2020'de almaya başladık. Karşılıklar, yapılandırmalar, yabancı para yerine TL kredi büyümesi, doğru ve zamanında kredi sınıflandırması, bizim 2020'deki ihtiyatlı duruşumuzun özeti. Bu çeyrekte de, ekonomik olarak hem müşterilerimizi hem bilançomuzu korumak adına her türlü tedbiri aldık, almaya da devam ediyoruz.

Türk bankacılık sektöründe en yüksek karşılık oranına sahip bankalardan biriyiz. Önümüzdeki dönemde, finansal sağlık, hem müşterimiz hem bankamız için ana stratejilerimizden biri olacak. Reel sektör ve bankaların risk tercihleri nedeniyle yabancı para krediler düzenli küçülürken yerini istikrarlı TL kredi büyümeleri aldı. Bu dönüşüm, bizim de önceliğimiz oldu. Bundan sonra da hem sektörde hem Garanti BBVA'da bu trendin devamını göreceğiz.Tarihsel olarak, teknolojiye ve dijitalleşmeye, Türkiye'nin en büyük yatırımını yapan Garanti BBVA, yeni döneme ilişkin de bütün hazırlıklarını tamamlamış durumda. Salgın döneminde, dijitalden müşteri işlemleri yüzde 70 arttı. Dijital müşteri sayımız 9.9 milyona ulaştı. Şimdi, önceliğimiz dijitalden müşteri kazanımıdır.

Mayıs ayında başlamasını beklediğimiz dijitalden müşteri olma imkanı sektörü başka bir boyuta taşıyacak; sırasıyla bunu açık bankacılık takip edecek. Dijitalden müşteri kazanımı uygulaması hem dijitalleşmeyi çok önemli ölçüde destekleyecek hem de finansal kapsayıcılığı artırarak dijital bankacılık hizmetlerinin tabana yayılmasını kolaylaştıracak. Müşteri olma sürecinin uçtan uca dijital olması geleneksel yöntemlere kıyasla müşteri için hızlı, zaman ve mekandan bağımsız bir deneyim yaratacak. Böylelikle, müşteriler birçok bankacılık ürün ve hizmetinden de anında yararlanma imkanına sahip olacaklar."

Salgın döneminde ödeme yöntemlerinde de değişimin hızlandığına dikkati çeken Baştuğ, "Müşterilerimizin şubeye gitmeden kredi kartı edinebilmesi, ödemelerini uzaktan ve temassız yapabilmesi önem kazandı. Türkiye'de yıllar önce ilk sanal POS ve ilk temassız kredi kartını müşterisine sunan ödeme sistemleri sektörü lideri Garanti BBVA olarak, salgın döneminde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikleri sunmaya devam ediyoruz. Salgınla birlikte öne çıkan diğer bir konu ise sürdürülebilirlik oldu.

Biz de Garanti BBVA olarak sürdürülebilirliği iş modelimize entegre ediyor ve ana stratejik önceliklerimizden biri olarak konumluyoruz. Bankamızda kullandığımız elektriğin tamamını, 2 yıldır yenilenebilir kaynaklardan alıyoruz Karbon emisyonumuzu yüzde 75 azaltıp Nötr karbon şirketi sıfatını kazandık. Bu dönemde yenilenebilir enerjiye olan destek ve katkımızın önemli bir göstergesi olarak kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi ve mevcut portföyümüzdeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskimizi de en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak bu sektörden tamamen çıkacağımızı taahhüt ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Garanti Bankası, Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti'nin yılın ilk 3 ayında net karı 2 milyar 544 milyon 331 TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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