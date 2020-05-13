Garanti Ödeme Sistemleri'nin Genel Müdürü Çağrı Süzer oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Garanti Ödeme Sistemleri'nin Genel Müdürü Çağrı Süzer oldu - Son Dakika Ekonomi

Garanti Ödeme Sistemleri'nin Genel Müdürü Çağrı Süzer oldu

6 saat önce

Bonus, Miles&Smiles, American Express ve Money Card gibi markaları bünyesinde barındıran Garanti Ödeme Sistemleri AŞ'nin (GÖSAŞ) Genel Müdürlüğü görevine 14 yıllık kariyeri boyunca çok uluslu şirketlerde üst düzey görevler üstlenen Çağrı Süzer getirildi.

Garanti Ödeme Sistemleri'nin Genel Müdürü Çağrı Süzer oldu, System.String[]

Bonus, Miles&Smiles, American Express ve Money Card gibi markaları bünyesinde barındıran Garanti Ödeme Sistemleri AŞ'nin (GÖSAŞ) Genel Müdürlüğü görevine 14 yıllık kariyeri boyunca çok uluslu şirketlerde üst düzey görevler üstlenen Çağrı Süzer getirildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe Türkiye ve yurt dışında satış ve pazarlama, strateji, risk yönetimi, insan kaynakları, M&A gibi birçok alanda önemli projeler yöneten Süzer, 2013-2017 yılları arasında Türkiye'de ödeme sistemleri alanında birçok yeniliğin öncüsü GÖSAŞ'ta farklı pozisyonlarda görev yaptı.

Mayıs 2020 itibarıyla Garanti Ödeme Sistemleri AŞ'nin Genel Müdür'ü olarak atanan Süzer, 2017-2020 yılları arasında BBVA Amerika'da Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam etti.

Bu görevinden önce Garanti Ödeme Sistemleri'nde Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Süzer, 2015 yılında Garanti Ödeme Sistemleri Dijital Kanallar ve Ticari Kart'lardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Mayıs 2013'te Pazarlama Koordinatör'ü olarak Garanti Ödeme Sistemleri bünyesine katılan Çağrı Süzer, ürün yönetimi, CRM, dijital pazarlama ve müşteri memnuniyeti süreç yönetimlerinin sorumluluğunu üstlendi.

2008-2013 yılları arasında global danışmanlık şirketi McKinsey'de Kıdemli Danışman ve Proje Müdürü olarak görev yapan Süzer, kariyerine 2006 yılında Danone'de başlayarak FMCG alanında satış ve ticari pazarlama yöneticiliği yaptı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Çağrı Süzer, INSEAD'ın Fransa ve Singapur kampüslerinde öğrenim görerek MBA derecesi aldı.

American Express, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:20 Kaynak: AA


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