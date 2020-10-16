Garanti süresi içindeki asansörlere etkin denetim - Son Dakika

Garanti süresi içindeki asansörlere etkin denetim

16.10.2020 17:55
Garanti süresi içindeki asansörlere etkin denetim, System.String[]

Asansörlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin mevzuat değişikliğiyle, garanti süresi içinde bulunan asansörlerin etkin denetimi sağlanacak.

Asansörlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin mevzuat değişikliğiyle, garanti süresi içinde bulunan asansörlerin etkin denetimi sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bakanlığın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle, asansörlerin piyasa gözetimi ve denetiminin kapsamı değiştirildi.

Yönetmelik sadece piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla garanti süresi içinde bulunan asansörleri kapsarken, garanti süresi dolan asansörlerin güvenliği periyodik kontrolle sağlanacak. Böylelikle tüm asansörlerin güvenliğine ilişkin süreç Bakanlıkça kontrol altında tutulacak.

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında garanti süresi içinde yer alan asansörlere odaklanılmasıyla, asansör monte edenler, monte ettiği ürünün bakımını üstlenmek isteyecek, bu durum kullanıcıya sunulan hizmet kalitesine olumlu yönde yansıyacak. Yeni düzenlemeyle ayrıca, sorumlunun kolaylıkla tespit edilmesi, dolayısıyla idari yaptırımların daha etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecek.

Asansör monte eden şirkete savunma hakkı

Eski mevzuat kapsamında yürütülen denetimlerde güvensiz olarak tespit edilen asansörlerin güvenli hale getirilerek kullanıma açılması, A tipi muayene kuruluşlarından alınacak yeşil renkli bilgi etiketine bağlanmış bulunurken, yeni yönetmelikle asansörün kullanıma açılması, test ve muayene kuruluşu tarafından yapılacak incelemeyle düzenlenecek rapor neticesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yeni yönetmelikte savunma hükmü getirilerek asansör monte eden şirkete, tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunma hakkı da tanındı.

Ocak-eylül döneminde 4 binden fazla asansör denetlendi

Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi verilerine göre, bu yılın ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık sürede 4 bin 307 asansör denetlenirken, bunların 1414'ü uygunsuz bulundu.

Bu ürün grubunda uygunsuzluk oranı yüzde 32,8 olarak tespit edilirken, uygunsuz asansörlere ilişkin yaklaşık 3,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Resmi Gazete, Piyasa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti süresi içindeki asansörlere etkin denetim - Son Dakika Ekonomi

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