Garanti, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Sponsorluğunu Yeniledi

Garanti Bankası, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 2001'den beri süregelen sponsorluk anlaşmasını 3 yıl süre ile uzattı.

Garanti Bankası, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 2001'den beri süregelen sponsorluk anlaşmasını 3 yıl süre ile uzattı.



Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun imzaladığı sözleşme ile Garanti, 3 yıl daha Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak, Türk basketboluna desteğini sürdürecek.



Anlaşma kapsamında, Garanti Bankası A Milli Erkek Takımı 12 Dev Adam ve A Milli Kadın Takımı Potanın Perileri'nin yanı sıra altyapı milli takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) ile basketbola verdiği desteği devam ettirecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, gönülden bağlı oldukları basketbola, 2001'den bu yana büyük bir inançla destek verdiklerini ifade etti.



Basketbolun, tüm sporseverler ve kamuoyuyla güçlü gönül bağı kurdukları bir alan olduğunu belirten Erbil, sponsorluklarının başından beri destekledikleri tüm takımların dünyada kabul gören birer markaya dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Erbil, bugün gelinen noktada basketbola desteklerinin kadın, erkek ve alt yapı milli takımları seviyesine uzanan geniş bir yelpazede devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Bununla birlikte Türkiye Basketbol Federasyonu ile ortak üstlendiğimiz en önemli misyon, Türk basketbolunu gelecek nesillere başarıyla taşımak. Bu doğrultuda 2002'den beri Garanti Bankası'nın milli takımlar sponsorluğuyla gelişen ve büyüyen ortak projemiz 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO), bu yıl da yine bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak en güçlü araç olacak. 2019, Türk Basketbolu için önemli bir yıl. 12 Dev Adam Dünya Kupası'nda, Potanın Perileri, 12 Cesur Yürek ve 12 Sihirli Bilek de Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek. Bu vesileyle haziran itibarıyla başlayacak bu maratonda tüm milli basketbolcularımıza başarılar diliyoruz. TBF ile yaptığımız bu iş birliğinin daha uzun yıllar yan yana, omuz omuza sürmesi en büyük arzumuz."



- "Örnek gösterilebilecek başarılı bir iş birliği gerçekleştirdik"



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da Garanti Bankası'nın kendileri için bir sponsordan çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, bankanın 18 yıldır verdiği desteğin, Türk basketbolunun güçlenmesine ve bugün bulunduğu noktaya ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti.



Garanti Bankası ile Türk spor tarihinde örnek gösterilebilecek başarılı bir iş birliği gerçekleştirdiklerine işaret eden Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu dönemde bir yandan en üst seviyede başarılar elde ederken, bir yandan da sonraki nesillerin temellerini sağlıklı bir şekilde atabildik. 2019 yazı bizim için çok önemli turnuvalara sahne olacak. A Milli Erkek Takımımız bu yaz Çin'de FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. A Milli Kadın Takımımız da Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Her iki büyük turnuvada da formamızda uğurumuz Garanti Bankası ile oynayacak olmak mutluluk verici.



Diğer yandan, basketbolu mümkün olan en erken yaşlardan itibaren gençlerimizle buluşturma misyonumuzu paylaşmaları sebebiyle altyapı milli takımlarımıza ve 12 DABO'ya verdikleri destek de geleceğin yıldızlarını basketbola kazandırmamızda büyük rol oynuyor. Bu geniş kapsamlı desteklerini önümüzdeki üç yıl boyunca devam ettirecek olmalarından ötürü Sayın Fuat Erbil'e teşekkür ediyorum."



Türkoğlu, TBF olarak basketbolu her evde izlenir, her sokakta oynanır kılmak ve geleceğin basketbol kültürünü inşa etmek gibi büyük ve uzun soluklu bir hedeflerinin olduğunu bildirdi.



Göreve geldikleri günden bu yana attıkları her adımın kendilerini bu hedefe biraz daha yaklaştırmasına özen gösterdiklerini belirten Türkoğlu, "Böylesine büyük hedeflerle yola çıktığınızda sponsorluk anlaşmalarınızın sadece geniş kapsamlı değil aynı zamanda uzun vadeli olması da büyük önem taşıyor. Bu noktada, halihazırda 18 yıldır Türk basketboluna destek veren Garanti Bankası ile iş birliğimize devam edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyor; diğer tüm sponsorlarımızla da Garanti Bankası ile olduğu gibi uzun yıllar sürecek iş birliklerine sahip olmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tarık Çamdal: Yeniden Milli Takım Formasını Giymek İstiyorum

NBA'de Philadephia Forması Giyen Furkan Korkmaz'ın Dizinde Yırtık

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti