Son Dakika Haberleri: Garanti'ye Dış Ticçaret Finansmanında "Türkiye'nin En İyisi" Ödülü

Garanti'ye Dış Ticçaret Finansmanında "Türkiye'nin En İyisi" Ödülü

20 dakika önce

Garanti Bankası, Global Finance tarafından, "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçildi.

Garanti'ye Dış Ticçaret Finansmanında
Garanti Bankası, Global Finance tarafından, " Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçildi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, ödül aldıklarından dolayı duydukları mutluluğu belirtti ve şöyle devam etti:

"Garanti Bankası olarak, müşterilerimizin dış ticaretteki çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

"Bu alanda uzun yıllara dayanan birikimimiz sayesinde müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yarattığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası' olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz. "Daima müşterilerimize en iyi fırsatları sunarak değer yaratan ve küresel arenada tercih edilen banka olmayı sürdüreceğiz."  (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

Garanti Bankası, Türkiye, Ekonomi
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