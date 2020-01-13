"Gardırop"ta kullanılmayan giysilerle ihtiyaç sahiplerini ısıtan destek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Gardırop'ta kullanılmayan giysilerle ihtiyaç sahiplerini ısıtan destek - Son Dakika

"Gardırop"ta kullanılmayan giysilerle ihtiyaç sahiplerini ısıtan destek

6 saat önce

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman İl Başkanlığınca uygulanan proje ile ihtiyaç fazlası giyecekler, yoksulları ısıttı.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman İl Başkanlığınca uygulanan proje ile ihtiyaç fazlası giyecekler, yoksulları ısıttı.

Birlik üyeleri, hayata geçirdikleri "Gardırop Fazlalarımızla Yürekleri Isıtalım Projesi" kapsamında kullanmadıkları atkı, bere, mont, bot ve oyuncakları bir araya getirdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğinin desteğiyle Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı ile Helkıs Dağı eteklerinde bulunan köyleri tek tek ziyaret eden birlik üyeleri toplanan yardımları bölgedeki vatandaşlara dağıttı.

TÜRKAB İl Başkanı Şehmus Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürekleri ısıtmak için gönüllere köprü kurduklarını söyledi.


Sason ilçesinde kış aylarının zorlu geçtiğini ifade eden Temiz, "Şehirden uzak ama yüreklerimize yakın kardeşlerimize geldik. Amaç aslında onları bazı maddi yardımlarla değil yüreğimizle ısıtmaktı, enerjimizi onlarla paylaşmaktı. Onların ihtiyaçları aslında bot, eldiven ya da oyuncak değildi, sevgiydi. Sevgimizi, kardeşliğimizi, yüreğimizi onlarla paylaştık." diye konuştu.

Bu desteklerin süreceğini dile getiren Temiz, "Buradaki insanların şehirden uzak olması yüreklerden uzak olacakları anlamına gelmiyor. Gözden ırak olanın gönülden ırak olmadığını göstermek amacıyla dağ köylerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Yüreklerine dokunmaya, sevgimizi, kardeşliğimizi paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TÜRKAB Kadın Kolları İl Başkanı Selma Taş da, ihtiyaç sahiplerini ısıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Taş, çalışmaya köylerden başladıklarını dile getirerek, yardımların süreceğini kaydetti.

Bu tür yardımlarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kadın kolları başkanlığına üye Emine Gönülaçar, projeye dahil olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Gönülaçar, ayda bir kere de olsa köy ziyaretleri ile özellikle çocuklarımızı sevindirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, Batman, Sason, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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