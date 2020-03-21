Gardıroplarda bahar temizliği

Adım 1: Gerçekten kullanışlı ve kendinizi iyi hissettirecek parçalarla dolu bir gardırop yaratmanın ilk kuralı fazlalıklardan arınmak. Bunun için, biraz zahmetli olsa da, ilk önce gardırobunuzdaki tüm parçaları tek tek çıkarın. Çok kalın ve bahar aylarında giyemeyeceğiniz giysilerinizi hurçlara kaldırarak temizliğinize başlayın. Ardından gardırobunuzda tutmak ve gardırobunuzdan tamamen çıkarmak istediğiniz parçaları iki gruba ayırın. Adım 2:



Parçaları seçmek zor gibi görünse de aslında birkaç basit kural, karar vermenizi kolaylaştıracak. Örneğin çocukluğunuzdan kalma ya da 'Belki bir gün zayıflarım' düşüncesiyle tuttuğunuz parçalar, inanın dolabınızda fazlalık yapmak dışında hiçbir işinize yaramayacak; o nedenle onlardan kurtulmanızı tavsiye ediyoruz. Bir seneyi aşkın süredir giymediğiniz, size yakışmadığını düşündüğünüz parçaları da gideceklerin arasına eklemelisiniz. Adım 3:



Gardırobunuzda tutmak istediğiniz parçalara karar verdikten sonra, gruplar halinde yerleştirmeye başlamalısınız. Bunları yaparken renk gruplarına ve mevsimlere göre ayırmanız da işinizi kolaylaştıracak. Adım 4:



Düzenleme yaparken, gardırobunuzdaki parçalarla iş, spor, günlük hayat gibi farklı alanlara göre bölümler yaratmayı deneyin. Sevdiğiniz ünlülerin ve ikonların beğendiğiniz stillerinden ilham alabilirsiniz. Daha sonra yararlanmak ve unutmamak için bu görünümlerin fotoğraflarını çekerek bir albüm oluşturabilirsiniz. Adım 5:



Hala kullanmak istediğiniz ama kötü durumda olan giyecek ve aksesuarları evde küçük dokunuşlarla kendiniz yenileyebilir ya da güvendiğiniz bir terzi ya da lostraya götürmek için ayırabilirsiniz. Adım 6:



Şimdi dolabınızdan gitmesine karar verdiğiniz parçalara geri dönün. Öncelikle; yırtık, sökük, yıpranmış ve artık giyilemeyecek durumda olanları ayırın. Bu parçalardan geri dönüştürülebilecek olanları ve temizlik bezi olarak değerlendirebileceklerinizi belirleyin. Kalan parçalardan daha sağlam olanları dilerseniz ikinci el ürünlerin satıldığı online platformlar üzerinden satabilir ya da ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilirsiniz. ve son adım:



Dolabınızı yeniden fazlalıklarla doldurmamak ve gereksiz alışverişten kaçınmak için kendinize kurallar koymayı deneyin. Her yeni alışverişte dolabınızdan bir parçayla vedalaşma ya da alışverişlerinize harcayacağınız paraya limit getirme bu kurallara örnek olabilir.