Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı - Son Dakika

Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı

Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı
Son Güncelleme: 24.08.2023 10:13

İngiltere'nin Dorset bölgesinde bulunan bir hapishanede Gardiyan Aisha Golsby ve mahkum Deano Harrison arasındaki yasak aşk, ikilinin mesajlaşmalarının ifşa olmasıyla ortaya çıktı. Skandalın patlak vermesinin ardından Golsby, görevinden uzaklaştırıldı ve 16 ay hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'nin Dorset bölgesindeki bir hapishanede gardiyan olarak görev yapan Aisha Golsby, soygun ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hapse atılan mahkum Deano Harrison'a aşık oldu.

Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı

TELEFONDAN GİZLİ GİZLİ MESAJLAŞTILAR

Gardiyan sevgilisiyle konuşabilmek için yasa dışı bir şekilde ona telefon temin etti. İkili uzun bir süre boyunca telefondan gizli gizli mesajlaşarak görüşmeyi başardı. Ancak bir başka mahkum tarafından telefonunun fark edilerek ihbar edilmesi üzerine ikili arasındaki ilişki ortaya çıktı.

Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı

MEKTUP GÖNDERMEYE BAŞLADI

İkilinin ilişkilerinin ifşa edilmesinden sonra Harrison başka bir hapishaneye nakledildi ve Golsby ile iletişim kurmaya devam etmeye çalıştı. Ancak mektupları hapishane servisi tarafından ele geçirildi.

Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı

O DA HAPİSHANEYE DÜŞTÜ

Gardiyan Aisha Golsby ise görevinden uzaklaştırılarak kamu görevinde üç kez suiistimal suçundan 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk mesajlaşmalarla ortaya çıktı - Son Dakika
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