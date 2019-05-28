Son Dakika Haberleri: Gardiyanların grevi sırasında hak mahrumiyeti yaşayan tutuklu Belçika'yı mahkum ettirdi
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Gardiyanların grevi sırasında hak mahrumiyeti yaşayan tutuklu Belçika'yı mahkum ettirdi

21 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir cezaevinde, gardiyanlar çalışmama eylemi yaparken, bir tutuklunun haklarından mahrum bırakıldığı gerekçesi ile Belçika'yı suçlu buldu.

Gardiyanların grevi sırasında hak mahrumiyeti yaşayan tutuklu Belçika'yı mahkum ettirdi, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AHİM) gardiyanların yaptıkları grev nedeniyle bir tutuklunun haklarından mahrum bırakıldığı gerekçesiyle Belçika'yı suçlu bularak tazminata mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün hakimleri "aşağılayıcı muamelenin" Avrupa insan hakları sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:38 
Avrupa, Belçika, Dünya
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