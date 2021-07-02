Garena Free Fire Redeem Kodları – Temmuz 2021 - Son Dakika

Bir önceki konumuzda Mayıs 2021 kodlarını vermiştik. Garena Free Fire Temmuz kodları da gelmiş durumda. Garena Free Fire isimli oyunumuzda en çok oynanan Battle Royale oyunları arasında yer alıyor biliyorsunuz. Oyunumuz hem Android hem de iOS cihazlarda oynanabilen bir oyundur. Artık çoğu Battle Royale oyunu kod sistemini kullanacağa benziyor. Oyuncular bu sistemi oldukça sevdi diyebiliriz. Oyun da ücretsiz yani bedava eşyayı herkes sever değil mi?
Garena Free Fire Redeem Kodları isimli bu konumuzda da yine kodlar ile ücretsiz eşyalar elde edeceksiniz. Bu kodları nereye gireceğinize de detaylı bir şekilde anlatacağız. Hazırsanız daha fazla uzatmadan konumuza geçelim ve kodlarımızı görelim.
Garena Free Fire Redeem Kodları – Temmuz 2021
Kodlara geçmeden önce bu kodları nasıl kullanacağınıza bir bakalım. Maalesef bu oyunda oyun içinde kod giremiyoruz. Bunun için ödül sistemi sitesini açmamız gerekiyor. İşte sitemiz burada >
Bu siteye girdikten sonra size uygun bir seçeneği seçerek sisteme giriş yapıyorsunuz. Tabi ki burada oyun içinde kullandığınız girişi seçmeniz mühim. Yani Facebook ile bağlandıysanız Facebook ile giriş yapmalısınız. Geriye kalan tek şey ise kodları girmek olacaktır. Bu kodlar tamamen büyük harflerden oluşmaktadır. Bunu da belirtelim. Kodları girdikten sonra oyun içinde bulunan postanıza girin ve ödülü onaylayın. Eğer para kodu girerseniz postanıza gelmeyecek direkt olarak paranıza eklenecektir. İşte kodlar.
XLMMVSBNV6YC - Rewards: 2x Winterlands Weapon Loot Crate
LH3DHG87XU5U - Rewards: Diamond Royale and Weapon Royale Vouchers
4ST1ZTBE2RP9 - Rewards: Street Boy Bundle (7 days)
B6IYCTNH4PV3 - Rewards: AUG Cyber Bounty Hunter (7 days)
XUW3FNK7AV8N - Rewards: 2x Custom Room Cards
WLSGJXS5KFYR - Rewards: AWM Duke Swallowtail (India Server)
WOJJAFV3TU5E - Rewards: Wilderness Hunter UMP (7 days), Shimmy Emote
3IBBMSL7AK8G - Rewards: Age of Gold bundle (7 days)
SDFG-HJKM-IUYT - Rewards: Bundles
YXY3EGTLHGJX - Rewards: Cupid Scar (7 days)
PACJJTUA29UU - Rewards: 1x Diamond Royale Voucher
ZFMUVTLYSLSC - Rewards: 2x Weapon Loot Crates, 2x Weapon Royale Vouchers, and more
GHTARTYUOI76 -Rewards: free Dragon AK Skin
PKMHUYRTA543 (Rewards: Justice Fighter and Vandals Rebellion Loot Crates)
AWTUPLOIVG6H (Rewards: free pet)
OP8HBMNGRDAE (Rewards: Titan Mark Gun skin)
SGHJ876HBGRE (Rewards: Diamonds)
MHPOYVASEWQ3 (Rewards: Diamonds)
MNHJIOYU5FAD (Rewards: Diamonds Royale Voucher)
QERTA56YUPKH (Rewards: Paloma Character)
NHGADFREQWTY (Rewards: Free DJ Alok Character Upgrade)
MKHGTRAW34RT (Rewards: free outfit)
LO8HYTADEWQ2 (Rewards: Elite Pass)
SARG886AV5GR
SDFG-HJKM-IUYT
AWER-TGHB-VCSD - Rewards: Free Diamonds Voucher
LH3D-HG87-XU5U
FGYTUIO8NBVD
DDFRTY79POUYT
R9UVPEYJOXZX
FFGTYUO8POKH
SDAWR56YO8UB
FFTH-BGCS-AWQ5
VBGF-E4RD-ASZV
KOPY-5GFB-CSZA
NBGH-UOPM-HFVD
MNHG-TDKO-Y65R
GGHY-BFDS-ZAW4
468DA6XFCPDW (Rewards: Leap of Faith Surfboard)
POYRRVNBFSLP
VBVVMBGDEQWR
QWRSDYBBDAMV
SRTYGBOU6FOP
UOPKKHMNBFFG
PLHMFRVCXZAG
GGHHYNKOPT56
6U5WQRTBMGDS
HGVFXCVZS58M
9G8FS6U4VGWP
FFWSPS3XT9
ESX24ADSGM4K
FFGY-BNFD-SAZR
RJ2APJBEQTZA
FF8M-82QK-7C2M
KNRZ-89SX-FG9S
FFES-PORT-SSQA
8QW6-TDX2-D8A4
JCDK-CNJE-5RTR
JDCJ-FJGG-DSHO
NDJD-FBGJ-FJFK
KILO-LOJH-UYOP
VFGV-JMCK-DMHN
DJHN-DSBB-BGFR
VDGF-CVBF-DGVD
DJHD-GSDU-EHJP
XKDN-98ND-DMNJ
BMNC-EDHC-SENC
CDDF-DGCD-FGTD
European Server
FV385V6HXJ97
6XMNG242VMKV
RRF6WMKMDPJV
G3MKNDD24G9D
H28UZG5ATK2R
FF8M82QK7C2M
5KHJ8U3RNP42
BPDSDHCXPXWT
U8S47JGJH5MG
VNY3MQWNKEGU
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