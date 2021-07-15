Reklam filminde oynamak için Garena Free Fire'ın paylaşmış olduğu başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru yapmak için gereken minimum yaş sınırı ise 16.
Garena Free Fire Başvuru formunda Yer Alan Sorular:
- Ad Soyad
- Doğum Tarihi
- Free Fire UID Bilgisi
- Yaşadığın İl ve İlçe
- E-posta Adresi
- Telefon Numarası
- Bu reklam filminde neden oynamak istediğine dair çektiğin bir video
Ayrıca bu reklam filminde oynamaya hak kazanan kişi ya da kişilere 5000 Elmas hediye edilecek. Eğer sen de kendine bir hatıra bırakmak istiyorsan hemen başvur ve reklamda oynama şansı yakala!
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Son Dakika › Gamegar › Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor! - Son Dakika
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