Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor!

02.09.2021 10:29
Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor!

Mobil oyunseverlerin dur durak bilmeden oynadığı battle royale oyun Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor.

Reklam filminde oynamak için Garena Free Fire'ın paylaşmış olduğu başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru yapmak için gereken minimum yaş sınırı ise 16.

Garena Free Fire Başvuru formunda Yer Alan Sorular:

  • Ad Soyad
  • Doğum Tarihi
  • Free Fire UID Bilgisi
  • Yaşadığın İl ve İlçe
  • E-posta Adresi
  • Telefon Numarası
  • Bu reklam filminde neden oynamak istediğine dair çektiğin bir video

Ayrıca bu reklam filminde oynamaya hak kazanan kişi ya da kişilere 5000 Elmas hediye edilecek. Eğer sen de kendine bir hatıra bırakmak istiyorsan hemen başvur ve reklamda oynama şansı yakala!

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Garena Free Fire, Mobil Oyunlar, oyunlar, Mobil, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
21:23 AFAD başkanı, bazı telefonlara gitmeyen tatbikat mesajının sebebini açıkladı: Telefonun ayarı kapalı olabilir
21:13 Rıdvan Dilmen, Giresunspor mağlubiyeti sonrası Jorge Jesus'u eleştirdi: Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu, yan yana oynatmalıydı
20:54 Kulislerde asgari ücrette zam beklentisi yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL olacak
20:52 İBB Başkanı İmamoğlu, Togg'dan 100 adet araç talep ettiklerini duyurdu: Yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sipariş yetkisi olduğunu öğrendik
20:18 İBB Başkanı İmamoğlu, İmamoğlu Belediyesi'nin önünde fotoğraf çektirdi: O benim çocukluk hayalim
20:16 Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz
19:42 Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor
19:18 Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı
19:01 Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi
18:57 Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 21:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Garena Free Fire reklam filmi oyuncularını arıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement