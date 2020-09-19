Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü - Son Dakika

Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı.

Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı.

Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin." ifadesi kullandı.

31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.

Reguilon ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

Tottenham ayrıca 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer ettiğini duyurdu.

2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan İspanyol milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

İngiltere Premier Lig, Real Madrid, Gareth Bale, Tottenham, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü - Son Dakika Spor

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