Gareth Bale, Wanda Metropolitano'daki Derbi Mühürlerini Yaptı
1 saat önce
Real Madrid'in LaLiga'daki Wanda Metropolitano ziyaretinde Los Blancos, Simeone'nin Atletico'yu 3-1 mağlup etti. Skoru çarpıcı bir bisiklet vuruşu ile başlatan Casemiro, Griezmann ile 1-1 yaptı, Sergio Ramos ara vermeden hemen önce Real Madrid adına ikinci oldu ve Galli forvet oyuncusu ikinci yarıyı tamamladı.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06
'in LaLiga'daki Wanda Metropolitano ziyaretinde Los Blancos, Simeone'nin Atletico'yu 3-1 mağlup etti. Skoru çarpıcı bir bisiklet vuruşu ile başlatan Casemiro, Griezmann
ile 1-1 yaptı, Sergio Ramos
ara vermeden hemen önce Real Madrid adına ikinci oldu ve Galli forvet oyuncusu ikinci yarıyı tamamladı.
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