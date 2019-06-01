Son Dakika Haberleri: Gareth Bale, Wanda Metropolitano'daki Derbi Mühürlerini Yaptı
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Gareth Bale, Wanda Metropolitano'daki Derbi Mühürlerini Yaptı

1 saat önce

Real Madrid'in LaLiga'daki Wanda Metropolitano ziyaretinde Los Blancos, Simeone'nin Atletico'yu 3-1 mağlup etti. Skoru çarpıcı bir bisiklet vuruşu ile başlatan Casemiro, Griezmann ile 1-1 yaptı, Sergio Ramos ara vermeden hemen önce Real Madrid adına ikinci oldu ve Galli forvet oyuncusu ikinci yarıyı tamamladı.

Real Madrid'in LaLiga'daki Wanda Metropolitano ziyaretinde Los Blancos, Simeone'nin Atletico'yu 3-1 mağlup etti. Skoru çarpıcı bir bisiklet vuruşu ile başlatan Casemiro, Griezmann ile 1-1 yaptı, Sergio Ramos ara vermeden hemen önce Real Madrid adına ikinci oldu ve Galli forvet oyuncusu ikinci yarıyı tamamladı.
Gareth Bale, Wanda Metropolitano'daki Derbi Mühürlerini Yaptı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06 
Spor
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