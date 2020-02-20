Garez - Son Dakika

Garez
7 saat önce
Filmin fragmanı "Garez" İSTANBUL - Nicolas Pesce'nin yönettiği Garez, intikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve bir şekilde yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:10 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Garez"
İSTANBUL - Nicolas Pesce'nin yönettiği Garez, intikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve bir şekilde yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti konu ediniyor.
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