Garez - Son Dakika
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Garez

7 saat önce

Filmin fragmanı "Garez" İSTANBUL - Nicolas Pesce'nin yönettiği Garez, intikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve bir şekilde yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti konu ediniyor.

Filmin fragmanı "Garez"

İSTANBUL - Nicolas Pesce'nin yönettiği Garez, intikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve bir şekilde yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti konu ediniyor.

Garez

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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