ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ' - Son Dakika

ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'

10.04.2021 09:53

'Gargara ile Covid-19'un akciğere inişini durdurabiliriz'DİŞ Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların Covid-19'u yüzde 99,1 oranında önlediğine yönelik klinik çalışmalar olduğunu söyledi.

'Gargara ile Covid-19'un akciğere inişini durdurabiliriz'

DİŞ Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların Covid-19'u yüzde 99,1 oranında önlediğine yönelik klinik çalışmalar olduğunu söyledi. Atilla, Nasıl elimizi, yüzümüzü yıkıyorsak her dışarı çıktıktan sonra gargara yaparsak virüsün akciğere inişini ağzımızda durdurabiliriz dedi.

Diş Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, koronavirüs salgını döneminde insanların ağız sağlığını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Atilla, diş kliniklerinde gerekli önlemler alınarak, hastalara müdahale edildiğini belirtip, Diş hekimleri olarak öğrendiğimiz en önemli konu, kendimizi ve hastalarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumak. Bu nedenle pandemi döneminde diş hekimliği kaynaklı bulaş rapor edilmemiştir. Ne gibi önlemler alınması gerektiği biliniyor. HES kodu olmadan hasta alınmıyor, her hastadan sonra ortam dezenfeksiyonu sağlanıyor ayrıca UVC ile hava temizleniyor, bunlar birçok klinikte uygulanıyor. Hastamız maskesini çıkardıktan sonra tedavisini gönül rahatlığı ile olabilir dedi.

'GARGARA İLE VİRÜSÜ DURDURABİLİRİZ'

Dr. Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların koronavirüse karşı koruduğuna yönelik çalışmalar olduğuna dikkat çekerek, Koronavirüste süreç uzadıkça çalışmalar arttı. 30 saniye bazı etken maddeler ile yapılan gargaraların koronavirüsü yüzde 99,1 oranında engellediğine yönelik klinik çalışmalar var. Hastalarımız için gargara kullanmaları koruyucu bir etken sağlamış oluyor. Povidon iyot, hidrojen peroksit, klorheksidin; bunlardan oluşan gargaralar ile virüsü vücudumuza girmeden ilk savunma istemi olan ağızda durdurabiliriz. Dışarı çıktıktan sonra eve geldiğimizde nasıl elimizi, yüzümüzü yıkıyorsak her dışarı çıktıktan sonra gargara yaparsak virüsün akciğere inişini ağzımızda durdurabiliriz diye konuştu.

'KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE DİŞ SIKMA ARTTI'

Dr. Atilla, hastaların koronavirüs döneminde en çok diş sıkma şikayetleri ile geldiklerini de belirterek, Koronavirüs dönemi ile birlikte en çok kliniğimize dış sıkma ve çene eklem rahatsızlığı ile geliyorlar. Bu dönemde koronavirüsün yarattığı stres ile oluşan baskı insanları diş sıkmaya yöneltti. Bu da eklem bölgesinde, kulak ön tarafından ağrı şikayetleri yaratmaya başladı. Bunun için diş hekimleri olarak çeşitli önlemler alıyoruz. Eklem sağlığı önemli bir durum, geri dönüşü olmayan bir rahatsızlık. Bunun bir an önce tedavisi yapılması lazım hatta çocuk hastalarda da eklemsel şikayetler ile gelen çok fazla hastalarımız var. Pandeminin stres durumu insanlara en çok dış sıkma ile yansımakta. Bunun tedavileri var, önemli olan ilerletmemek. Çene eklemine birçok zararları var. Eklemde yaratılan deformasyon geri dönüşü olmayan bir deformasyon olduğu için bir an önce önlemleri alınmalı. Özellikle çocuklarında gece çok fazla dış gıcırdatma gibi sesler duyanlar, kulak bölgesinde ağrı hissi olanlar varsa mutlaka kontrole gitmelerini öneririm dedi.

'COVID-19 GEÇİRENLERDE DİŞ KAYIPLARI VAR'

Dr. Atilla, koronavirüs geçiren hastalarda diş kayıplarının olabildiğini belirterek, Koronavirüs geçiren hastalarda diş kayıplarıyla çok karşılaşmaya başladık. İnsanlar ağız bakımlarını bir şekilde bırakmış oluyor. Sürekli maske kullanmaya bağlı ağız içi lezyonları, ağrılı lezyonlarda uçuk lezyonlarında artış görülüyor. Bunun için de ağız bakımı çok önemli. Koronavirüs geçiren hastalarda ağız bakımlarında ihmal söz konusu oluyor. Koronavirüs geçirip, iyileşen hastalarda yaptığımız muayenelerde dış kaybı ve enfeksiyon durumlarına rastlıyoruz. Bu durum çok önemli diye konuştu.

ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'
ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'
ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'
ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'
ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'
ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'
ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'
ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ'

Öğretim Üyesi, Onur Atilla, Koronavirüs, Diş Hekimi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev         
11:13
Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor         
10:45
Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş         
10:37
Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı         
10:09
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü         
09:38
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak         
08:25
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü         
01:47
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 11:33:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA 'GARGARA İLE COVİD-19'UN AKCİĞERE İNİŞİNİ DURDURABİLİRİZ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei