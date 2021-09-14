Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli mahallesinde bulunan Adatepe Camii'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde öğle namazı öncesi caminin önüne gelen bir şahsı gariban gören caminin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, şahsı davet ederek çay ve poğaça ısmarladı.

AYAKKABIYI MONTUNUN İÇİNE KOYDU

Çayını içtikten sonra işletmeci Haydar Yılmaz'a cami imamını ve dernek başkanını soran şahıs bir süre sonra çay ocağında çıktı. Öğle namazının okunduğu sıralarda tekrar camiye gelen şahıs girişteki cemaatin ayakkabılarını inceledi. Gözüne kestirdiği spor ayakkabıyı ilk önce eline alan şahıs daha sonra etrafı kontrol etti. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs aldığı ayakkabıyı montunun içine koyarak uzaklaştı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Cami çıkışında ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark eden cemaat caminin derneğine başvurdu. Cami derneği tarafından incelenen güvenlik kameralarında ayakkabının çalındığı tespit edildi.

"GARİBAN GÖRÜP ÇAY POĞAÇA İKRAM ETTİM"

Adatepe Cami'nin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, yaptığı açıklamada "Öğleden önce çay ocağını gelmişti. Cami imamı ve dernek başkanını sordu. Ben de onu gariban gördüm. Karnının aç olduğunu düşündüm poğaça ve çay verdim. Acıdım ona gariban gibi görünüyordu. Çayını içtikten sonra gitti. Öğle namazına doğru tekrar geldi. Namaz için cemaat camiye girince o da peşlerinden camiye girmiş" ifadelerini kullandı.