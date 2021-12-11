Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Garibe Gezer, kalmakta olduğu odanın banyosunda su fıskiyesine polar eşofmanı ile asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi, daha sonra ise ölüm nedeninin araştırılması için Gezer'in cesedi otopsiye gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının ölümle alakalı geniş çaplı soruşturması sürüyor.