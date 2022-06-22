"Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminin oyuncu kadrosu açıklandı - Son Dakika
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"Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminin oyuncu kadrosu açıklandı

22.06.2022 12:06
"Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminin oyuncu kadrosu açıklandı

Daha önce "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi beğenilen yapımlara imza atan Dijital Sanatlar'ın saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıdığı "Garip Bülbül Neşet Ertaş", 23 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi beğenilen yapımlara imza atan Dijital Sanatlar'ın saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıdığı "Garip Bülbül Neşet Ertaş", 23 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Dijital Sanatlar'dan yapılan açıklamaya göre, filmin senaryosu Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanarak, Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı.

Filmde, Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül, çocukluğunu Onur Efe Şahin, gençliğini ise Bektaş Dolu canlandırırken, Neşet Ertaş'ın annesi rolünü müzisyen Zara üstlenecek.

"Garip Bülbül Neşet Ertaş" adlı filmde Timuçin Esen yeniden Müslüm Gürses rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan, Ayhan Pekbilgin de yer alıyor.

Müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen'in üstleneceği filmin yönetmen koltuğuna ise Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki oturacak.

İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya'da çekilecek filmin görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin, kostüm tasarımcısı Baran Uğurlu olacak.

Neşet Ertaş'ın hayatına saygı duruşu niteliği taşıyan, okuma provalarıyla birlikte ön hazırlıkları tamamlanan filmin çekimleri, 27 Haziran'da başlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin oyuncu kadrosu açıklandı - Son Dakika

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