Son Dakika Haberleri: Garip İsimli At, Dana Ferdinand'a Arkadaş Olacak

Garip İsimli At, Dana Ferdinand'a Arkadaş Olacak

1 saat önce

Aydın'da bir araç tarafından çarpılarak ölüme terk edilen 1.5 yaşındaki at hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde ölümden kurtarıldı.

Garip İsimli At, Dana Ferdinand'a Arkadaş Olacak, System.String[]
Aydın'da bir araç tarafından çarpılarak ölüme terk edilen 1.5 yaşındaki at hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde ölümden kurtarıldı. Aydınlı Hayvansever Sema Ayhan Gökçen tarafından uyutulmak üzereyken sahiplenilen ve 'Garip' adı verilen atın 10 bin TL tutarındaki ameliyat ve protez masrafları Haluk Levent'in araya girmesi ile hayvansever bir vatandaş tarafından karşılandı.

Aydın'da yaşayan ve yoga hocalığı yapan barınak gönüllüsü hayvansever Sema Ayhan Gökçen, geçtiğimiz günlerde, trafik kazası sonucu sağ arka ayağı kırılan bir at barınağa alındı. Durumu kötü olan atın uyutulacağını öğrenen hayvansever Sena Ayhan Gökçen, 'Garip' adını verdiği atı sahiplenerek bir kamyonet kiralayarak İzmir'de bulunan Kurtarılmış Hayvan Çiftliği'ne kaldırdı. Bu arda AHBAB aracılığı ile Haluk Levent'e ulaşan Sema Ayhan Gökçen, atın kurtarılması için yardım istedi.

Haluk Levent'in girişimleri ile atın ameliyat ve protez gideri olan 10 bin lira için sponsor bulunduğunu ve atın kurtulacağını belirten Sema Ayhan Gökçen, "Atın uyutulacağını duyunca çok üzüldüm. Gidip sahiplendim. Şehirde ve apartmanda yaşadığım için atı bakamam da olanaksızdı. Haluk Levent'in yardımları ile bir canı da kurtarmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Garip Adı verilen atın tedavisi tamamlandıktan sonra Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde yüzerken ortaya çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent'in satın aldığı Ferdinad adlı danaya arkadaş olacağı öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

Gökçen, Haluk Levent, Aydın, Güncel
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