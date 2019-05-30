Son Dakika Haberleri: Garipoğlu, şirketini Alman rakibine satıyor
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Garipoğlu, şirketini Alman rakibine satıyor

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük hidrojen peroksit üreticisi olan Garipoğlu Şirketler Grubu'na bağlı Hidrojen Peroksit A.Ş'nin tamamı alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen Alman sanayi devi United Initiators'a devrediliyor.

Garipoğlu, şirketini Alman rakibine satıyor, System.String[]
Türkiye'nin en büyük hidrojen peroksit üreticisi olan Garipoğlu Şirketler Grubu'na bağlı Hidrojen Peroksit A.Ş'nin tamamı alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen Alman sanayi devi United Initiators'a devrediliyor. İki taraf, anlaşma için görüşmelere başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:28 
Garipoğlu Şirketler, Türkiye, Ekonomi
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