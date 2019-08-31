Son Dakika Haberleri: Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
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Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu

2 saat önce

Tuz Gölü'nde düzenlenen Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci ve son gün yarışları başladı.

Tuz Gölü'nde düzenlenen Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci ve son gün yarışları başladı.

Şereflikoçhisar Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda ilçe kaymakamı Sedat Yıldırım ile beraberindekilerin başlattığı ilk gün 100 mil yarışının ardından, maratonun ikinci gününde 10, 20, 40 ve 80 kilometre yarışlarının startı verildi.

Yerli ve yabancı 800 sporcunun katıldığı yarışlarda, tuzlu zemin üzerinde koşuldu.

Saat 07.00'de 40 kilometre ve 80 kilometre yarışları, 09.00'da da 10 kilometre ile 20 kilometre yarışları start aldı.

Toplam 5 ayrı kategoride düzenlenen maraton, yarın yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Şereflikoçhisar, Tuz Gölü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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