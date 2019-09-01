Son Dakika Haberleri: Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
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Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu

1 saat önce

Tuz Gölü'nde düzenlenen Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu sona erdi.

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Tuz Gölü'nde düzenlenen Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu sona erdi.

Şereflikoçhisar Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda 3 gün süren organizasyona yerli ve yabancı 800 sporcu katıldı.

Organizasyonun son günündeki 100 mil yarışında Ferhat Semiz birinci, Vesile Yılmaz Anatca ikinci ve Hüseyin Polat üçüncü oldu.

80 kilometre yarışında Oral Akköse birinci, Salih Karacan ikinci, Salih Bulut üçüncü, 40 kilometre yarışında Mehmet Aydıngör birinci, Emre Erdoğan ikinci, Kevin Muscat üçüncü, 20 kilometre yarışında Rıdvan Alper Afacan birinci, Karol Bogus ikinci, Erkan Bacak üçüncü, 10 kilometre yarışında ise Mustafa Araç birinci, İsmail Demirel ikinci ve Muhammet Yasin Güler üçüncü sırayı aldı.

Yarışlarda dereceye girenlere madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Şereflikoçhisar, Tuz Gölü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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