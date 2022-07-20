Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, onuruna verilen veda yemeğine il protokolü katıldı. Albay Ayhan'a Vali Recep Soytürk , Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Albay Ayhan'a hediye verdi. Hizmetlerinden dolayı Ayhan' teşekkür eden kent protokolü yeni görev yerinde de başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Piyade, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Garnizon Komutanı Ayhan, Kilis'e veda etti - Son Dakika

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