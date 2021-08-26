Garnizon Komutanı Gündüz'den, Rektör Yardımcısı Batur'a ziyaret - Son Dakika

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Atilla Batur'un makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşme sonunda Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektör Yardımcısı Batur'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

İyi dileklerinden dolayı Gündüz'e teşekkür eden Batur, kendisine günün hatırasına üzerinde üniversitenin taç kapısının yer aldığı çini hediye etti. - KÜTAHYA