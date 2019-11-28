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Garnizon Komutanı İlkadım Belediyesinde

6 saat önce

Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Garnizon Komutanı İlkadım Belediyesinde, System.String[]

Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Çalışmalar hakkında değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün misafirperverliği dolayısıyla Başkan Necattin Demirtaş'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.


Başkan Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Garnizon Komutanı Üstün'e İlkadım için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Ziyaret sonrası İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün'e yeni belediye hizmet binasını gezdirdi. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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