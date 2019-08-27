Son Dakika Haberleri: Garnizon Komutanı'ndan veda ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Garnizon Komutanı'ndan veda ziyareti

50 dakika önce

Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Başkan Büyükakın'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Garnizon Komutanı'ndan veda ziyareti, System.String[]

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'na atanan Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a bir veda ziyareti gerçekleştirdi.

Yeni görevinde Yıldız'a başarılar dileyen Başkan Büyükakın, aynı zamanda Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız'a günün anısına bir hediye takdim etti.

Kadir Yıldız, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:59 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu
Sabancı Holding, Yünsa hisselerini sattı İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Garnizon Komutanı'ndan veda ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]