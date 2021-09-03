Garnizon Komutanı Tosun'dan, Rektör Türkmen'e ziyaret - Son Dakika

Bayburt'ta göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'i ziyaret etti.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Türkmen'e hayırlı olsun dileklerini ileten Garnizon Komutanı Tosun, görevinde de başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Rektör Türkmen ise Garnizon Komutanı Tosun'a, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevinde muvaffakiyetler temenni etti. - BAYBURT