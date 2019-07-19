Son Dakika Haberleri: Garnizon Komutanı Üstün'den şehit ailesine taziye
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Garnizon Komutanı Üstün'den şehit ailesine taziye

54 dakika önce

Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı.

Garnizon Komutanı Üstün'den şehit ailesine taziye, System.String[]
Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, 18 Nisan 1992 tarihinde Iğdır-Doğubayazıt karayolunun Pamuk Geçidi mevkisinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Astsubay İlhan Hamlı'nın babası Ahmet Hamlı'nın vefatı nedeniyle Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan şehidin annesi Bedriye Hamlı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Uzun yıllardır kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak haftada üç gün diyaliz tedavisi gören Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın babası Ahmet Hamlı, bir süre önce vefat etmişti. Şehit ailesinin acısını paylaşmak ve taziye ziyaretinde bulunmak için şehidin evine giden Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün ve eşi, Garnizon Şehit Gazi İşlem Şubesi Müdürü Mühendis Albay Levent Emin ve beraberindekiler şehit annesi Bedriye Hamlı'ya ve şehit ağabeyi Ayhan Hamlı'ya taziyelerini ilettiler.

Şehit ailesinin acılarını paylaşan Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, merhum şehit babasına Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Şehit annesi Bedriye Hamlı, taziye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz" dedi. - SAMSUN
Samsun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
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