Son Dakika Haberleri: Garnizon Komutanının Emir Astsubayı Fetö'den Yeniden Gözaltında

Garnizon Komutanının Emir Astsubayı Fetö'den Yeniden Gözaltında

59 dakika önce

FETÖ'den ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Samsun eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı olan emekli başçavuş Y.T., FETÖ'den yine gözaltına alındı.

Garnizon Komutanının Emir Astsubayı Fetö'den Yeniden Gözaltında, System.String[]
FETÖ'den ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Samsun eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı olan emekli başçavuş Y.T., FETÖ'den yine gözaltına alındı.

Emekli başçavuş Y.T., 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü gecesi Samsun Garnizon Komutanı olan Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'i 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme' suçundan daha önce yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Garnizon Komutanı Eken'in emir astsubayı olan emekli başçavuş Y.T. daha önceki ankesör operasyonunda da gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni delilleri ortaya çıkması üzerine yine ankesör ardışık aramalardan dolayı Y.T.'yi yeniden gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.T., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.T. yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:32 Kaynak: İHA

Mehmet Şükrü Eken, Samsun, 3. Sayfa
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