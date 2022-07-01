Garo Paylan: Erdoğan'ın Asgari Ücreti 10 Bin TL Olarak Açıklamasını Talep Ediyoruz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, altı milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıktı, bir müjde gibi 'Asgari ücreti 4 bin 250 lira yapıyorum' dedi. Millet sevindi ama sevinçleri kursağında kaldı. Çünkü işçinin cebine girmeden, o 4 bin 250 lira eridi gitti. HDP olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 10 bin TL olarak açıklamasını talep ediyoruz" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylan, altı milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında süren pazarlığa ilişkin şöyle konuştu:

"ASGARİ ÜCRETİ 10 BİN TL OLARAK AÇIKLAMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Bugün, milyonlarca yurttaşımız gözü kulağı sarayda… 5 bin-6 bin liranın büyük vicdansızlık olacağını iddia ediyoruz. Bazılarımız için yüksek gelebilir ama şu anda Türkiye'de açlık sınırı 6 bin 391 lira. Yani 4 kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafı 6 bin 391 lira. Diğer kira ve faturaları ve temel ihtiyaçları kattığımızda, yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira. Bu şartlarda asgari ücretin 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira da olması kabul edilemez. Yıl başında biliyorsunuz asgari ücret 2 bin 825 liraydı. O zaman asgari ücretin yükselmesi tartışmaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıktı, bir müjde gibi 'Asgari ücreti 4 bin 250 lira yapıyorum' dedi. Millet sevindi ama sevinçleri kursağında kaldı. Çünkü işçinin cebine girmeden, o 4 bin 250 lira eridi gitti. HDP olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 10 bin TL olarak açıklamasını talep ediyoruz. Şimdi kimileri diyecek ki 'Bu çok yüksek'. Aylarca işçi, sefalet içinde yaşadı. 10 bin lira yüksek gözükebilir. Ama emin olun enflasyon canavarı daha da büyüyecek. Sokağın enflasyonu yüzde 200'ün üzerine çıkacak. O açıdan da bu 10 bin lira, belki bugün için yüksek görünüyor ama bir ay sonra yeniden anlamsız hale gelecek. Asgari ücretli milyonlarca yurttaşımızın alım gücünü 12 ay için korumak için asgari ücreti 10 bin TL yapmalıyız. Daha sonra göreceksiniz, 10 bin TL de anlamsız hale gelecek."

"ÇALIŞAN MEMURLARA YALNIZCA 118 TL'LİK BİR ARTIŞ VAR"

TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek olan ek gösterge, imar affı ve öğrenci affını içeren torba teklif hakkında Paylan, "Geçim için değil seçim için. AKP, inanın Türkiye'nin geleceğini düşünmüyor, yurttaşlarımızı düşünmüyor. Tek düşüncesi var; 'Ben, seçimi nasıl kazanırım.' AKP, 2018'de verdiği sözü tutmadı. Yumurta kapıya geldi, seçim dayandı, 3600 ek gösterge yasa tasarısını Meclis'ten geçirdi. Emin olun torba yasada olan 3600 ek göstergede, dağ fare doğurdu. Üç milyondan fazla memur var. İki milyondan fazla memur emeklisi var. Bunların çok küçük bir bölümünün maaşlarında iyileştirme yapıyor. Yani mevcut çalışan memurların yarısına bile herhangi bir artış söz konusu değil. Göstergelere bakıyorsunuz, bazı göstergelerde inanılmaz yükseliş var. Onlar, üst düzey kamu görevlileri. Memurlarda, dağ fare doğurdu. Çalışan memurlara yalnızca 118 TL'lik bir artış var. 118 TL ile bir memur, eşiyle çocuğuyla bir öğün lokantaya gitse rehin kalır… Üst düzey valilere, kaymakamlara kıyak geçildi. Bu torbada, maaşlarına binlerce lira artışlar yapıldı. Kamuda böyle adaleti sağlayamazsınız. Yapılması gereken, düşük gelirli kamu emekçilerine maaş artışı yapmaktı. Bu, vicdansızlıktır" dedi.

"TÜRKİYE İTHAL ELEKTRİKLİ ARABA CENNETİ HALİNE GELECEK"

Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün torba yasaya eklenen önerge ile TOGG'un ÖTV oranının yüzde 60'tan yüzde 10'a indirilmesine ilişkin, "TOGG, halkın arabası değil zenginlerin arabası. 1 milyon liraya yakın bir maliyeti var. Dün akşam, son dakika torba yasaya bir madde koydular. Efendim '700 bin liraya kadar matraha olan arabalarda ÖTV'yi yüzde 10'a düşürüyoruz' dediler. Niye? TOGG'un arabası bir nebze daha ucuz satılabilsin, yani 1 buçuk milyon olmasın da 1 milyon lira olsun diye bu düzenlemeyi yaptılar. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan yazıklar olsun… Bu vergiyi düşürdünüz ya Türkiye, bir ithal elektrikli araba cenneti haline gelecektir. Farkında mısınız? Maalesef Sayın Erdoğan'ın farkında olduğunu düşünmüyorum. O, yalnızca seçimi düşünüyor. 'Ben kazanmazsam benden sonrası tufan' diyor Sayın Erdoğan" diye konuştu.

"EĞİTİM HAKKINI NASIL GASP EDERSİNİZ"

Getirilen öğrenci affındaki kriterlere ilişkin Paylan, "Eğitim bir haktır. Bir kişi, mahkum olmuş bile olsa cezaevinde eğitimine devam edebilir. Anayasal bir haktan bahsediyoruz. Diyorlar ki 'Milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan gruplara üyeliği, mensubiyeti, hatta iltisakı, hatta irtibatı olanlar bundan faydalanamaz' diyorlar. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir mahkeme kararı yok ortada, sizin yandaş mahkemelerinden karar olsa bile anayasal bir hak olan eğitim hakkını nasıl gasp edersiniz" tepkisi gösterdi.