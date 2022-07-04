Garo Paylan, Fuat Oktay'a Sordu: "Tüik'e 'Enflasyonu Düşük Göster' Talimatını Veren Kim?" - Son Dakika
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Garo Paylan, Fuat Oktay'a Sordu: "Tüik'e 'Enflasyonu Düşük Göster' Talimatını Veren Kim?"

04.07.2022 17:18
Garo Paylan, Fuat Oktay'a Sordu: "Tüik'e 'Enflasyonu Düşük Göster' Talimatını Veren Kim?"

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 78,62; haziran ayı enflasyonunu da yüzde 4,95 olarak açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “TÜİK’in enflasyon rakamlarına kimsenin inanmadığının farkında değil misiniz? TÜİK’e ‘enflasyonu düşük göster’ talimatını veren kimdir?” sorusunu yöneltti.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 78,62; haziran ayı enflasyonunu da yüzde 4,95 olarak açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "TÜİK'in enflasyon rakamlarına kimsenin inanmadığının farkında değil misiniz? TÜİK'e 'enflasyonu düşük göster' talimatını veren kimdir?" sorusunu yöneltti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından TBMM Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde Paylan, TÜİK ile bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine yer verirken, "Kamu emekçilerinin maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak zamda TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları esas alınmaktadır. Milyonlarca kamu emekçisi ve emekliyi etkileyecek olan TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının çarpıtılmış olduğuna dönük haklı şüphe, kamuoyunda öfke yaratmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

HDP'li Paylan, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"TÜİK'in enflasyon rakamlarına kimsenin inanmadığının farkında değil misiniz? TÜİK'e "enflasyonu düşük göster" talimatını veren kimdir? Halkın enflasyonunun, TÜİK'in enflasyonunun en az iki katı olduğunun farkında mısınız? Enflasyonu düşük gösterip, halka düşük zam vererek, halkın alım gücünü bitirdiğinizin farkında mısınız?"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garo Paylan, Fuat Oktay'a Sordu: 'Tüik'e 'Enflasyonu Düşük Göster' Talimatını Veren Kim?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garo Paylan, Fuat Oktay'a Sordu: "Tüik'e 'Enflasyonu Düşük Göster' Talimatını Veren Kim?" - Son Dakika
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