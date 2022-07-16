Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: "Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?" - Son Dakika
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Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: "Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?"

16.07.2022 12:42
Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: "Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Hasköy Mezarlığı’nda Musevi yurttaşlara ait mezar taşlarının kırılması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Yahudi ve Hristiyanlara karşı işlenen nefret suçlarını durdurmak için ne yapacaksınız? Nefret siyasetinin, nefret suçlarına yol açtığının farkında mısınız?” diye sordu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Hasköy Mezarlığı'nda Musevi yurttaşlara ait mezar taşlarının kırılması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Yahudi ve Hristiyanlara karşı işlenen nefret suçlarını durdurmak için ne yapacaksınız? Nefret siyasetinin, nefret suçlarına yol açtığının farkında mısınız?" diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul'un Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde yer alan Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait mezar taşlarının önceki gün tahrip edilip kırılması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"NEFRET SALDIRILARININ 'MÜNFERİT' EYLEMLER OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ ORTADA"

Mezarlara yönelik saldırılara dikkat çeken Paylan, önergesinde; "Ermeni kiliselerine ve mezar yerlerine yönelik saldırılar da düşünüldüğünde, azınlık toplumlarına yönelen bu ve benzeri nefret saldırılarının 'münferit' eylemler olarak değerlendirilemeyeceği ortadadır" dedi.

"NEFRET SİYASETİNİN, NEFRET SUÇLARINA YOL AÇTIĞININ FARKINDA MISINIZ?"

Paylan'ın Oktay'a yönelttiği sorular şöyle:

"Hasköy Yahudi Mezarlığı'na düzenlenen nefret saldırısı, nefret kültürünün bir sonucu değil midir? Yahudi ve Hristiyanlara karşı işlenen nefret suçlarını durdurmak için ne yapacaksınız? Nefret siyasetinin, nefret suçlarına yol açtığının farkında mısınız? Azınlıklara karşı işlenen nefret suçlarına neden olan, nefret söylemlerini durdurmak için ne yapacaksınız?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: 'Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?' - Son Dakika

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