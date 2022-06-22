Garo Paylan: Türkiye'nin Bütçesini 6 Ayda Çökerten Sayın Erdoğan; İşine Derhal Son Verilmeliyiz, Bunu da Demokratik Seçimlerle Derhal Yapmalıyız

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan ek bütçe teklifine ilişkin, "Sayın Erdoğan Türkiye'yi bir şirket gibi yönetti ama biliyorsunuz şirketlerin bütçesi olur. Sayın Erdoğan'ın, yalnızca altı ay önce sunduğu bütçe ne yazık ki çöktü. Türkiye'nin bütçesini altı ayda çökerten Sayın Erdoğan; işine derhal son verilmeliyiz, bunu da demokratik seçimlerle derhal yapmalıyız" dedi.

Garo Paylan, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan ek bütçe teklifine tepki gösterdi. Paylan, şöyle konuştu:

"İŞİNE DERHAL SON VERİLMELİYİZ, BUNU DA DEMOKRATİK SEÇİMLERLE DERHAL YAPMALIYIZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek istiyorum' demişti ve yetkiyi aldıktan sonra dört yıldır Türkiye'yi bir şirket gibi yönetti. Yoksuldan toplandığı vergileri saraylara, yandaşlara, güvenlikçi politikalara ve faize aktardı. Sayın Erdoğan Türkiye'yi bir şirket gibi yönetti ama biliyorsunuz şirketlerin bütçesi olur. Sayın Erdoğan'ın, yalnızca altı ay önce sunduğu bütçe ne yazık ki çöktü. Türkiye'nin bütçesini altı ayda çökerten Sayın Erdoğan; işine derhal son verilmeliyiz, bunu da demokratik seçimlerle derhal yapmalıyız. Aksi takdirde ekonomideki yıkım devam edecek. Sayın Erdoğan'ın 'şahsım şirketi' çöktü. Sayın Erdoğan, altı ay sonra yeni bir ek bütçeyi Meclis'e sundu. Durum o kadar vahim ki ek bütçe, ana bütçenin üçte ikisi kadar. 1 trilyon 728 milyarlık yıllık bütçe sunan Erdoğan, 1 trilyon 80 milyarlık ek bir bütçe sunuyor. Yani yanılma yüzde 5 değil, yüzde 10 değil; yüzde 35 yanılma var bütçesinde Erdoğan'ın. Diyor ki 'Siz, bu ek bütçeyi Meclis'ten geçirin'. Bakın, şirketler bile hata yaptığında hesap verir, önce nerede yanlış yaptığını söyler, öz eleştiri verir. Sayın Erdoğan'da öz eleştiri yok. Niye bu bütçeyi batırdın Sayın Erdoğan? Bu bütçe neden battı? Gel bunun hesabını ver. Ama ortada böyle bir hesap yok.

"HADİ BİZ ELEŞTİRDİK DİYELİM, SONUÇ OLARAK ORTAK BİR SORUMLULUK VAR, BİZ DE DURDURAMADIK BU BÜTÇEYİ"

Bu bütçe neden çöktü? Geçtiğimiz yılın ekim ayında şu bütçeyi Meclis'e sundu. Bu bütçenin ön görüsü neydi biliyor musunuz? '2022 yılında dolar kuru 9 lira 27 kuruş olacak' dedi Erdoğan. Daha biz bütçeyi görüşürken dolar 11-12 lirayı geçti. Daha biz bütçeyi görüşürken bütçe çöktü. Ülkemiz dolar ve enflasyon sarmalına girdi ve bütçe çöktü. Bütçenin çökme sebebi, birinci, Sayın Erdoğan'ın ön görüsüzlüğüdür. Faiz-enflasyon, sebep-sonuç öngörüsünün çökmesi üzerine makro veriler çökmüştür ve bütçemiz kadük kalmıştır. Bir diğer sebebi daha var. Biz, Sayın Erdoğan'ı uyardık; 'Gel, halkın bütçesini yapalım' dedik ama Sayın Erdoğan sarayların, savaşların, yandaşların bütçesini yaptı. Yoksullardan toplanan vergiler saraylara, yandaşlara ve faize aktarıldı. Bu bütçe, bu yüzden çöktü. Sayın Erdoğan, sanki bir başarı göstermiş gibi maaşına yüzde 40 zam yapıyor. Bütçe çöktü, sen çökerttin. 101 bin lira olan maaşını 141 bin liraya yükseltiyor, emekli maaşını da 56 bin liraya yükseltiyor. Yani 200 bin liraya yakın maaş alacak Sayın Erdoğan. Aynı şekilde milletvekillerine de zam yapılıyor. Hadi biz eleştirdik diyelim, sonuç olarak ortak bir sorumluluk var, biz de durduramadık bu bütçeyi. Başta AKP ve MHP milletvekilleri olarak hepsi hesap vermeli, bunun bedelini ödemeli.

Biz, son bir yılda sokakta halkın enflasyonu olan yüzde 150'lik rakamın karşılanması için, enflasyondan doğan kayıpların karşılanması için kamu emekçilerine ve emeklilere en az yüzde 100 zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi diyecekler ki 'Kaynak nerede'; kaynak bütçede. Saraylara, güvenlikçi politikalara, yandaşlara ve faize harcanan rakamlar durdurulursa işçinin, emekçinin enflasyonunda doğan kayıplarını karşılayabiliriz ve onlara hak ettikleri yüzde 100 zammı yapabiliriz. Bakın, ocak ayında yapılan zamların hemen ardından doğal gazdan elektriğe, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldı. Bir ayda, verilen zam geri alındı. Şu anda da her şeye zam yapılıyor.

"BENZİNDEN, MAZOTTAN ALINAN BÜTÜN VERGİLERİN KALDIRILMASINI ÖNGÖRECEĞİZ"

Ek bütçe geliyor, 1 trilyon 80 milyar lirada yetki istiyor Sayın Erdoğan. Peki bu parayı nereden bulacak? Ne yapacak? Yine yoksulun sırtına binecek. Maalesef ey işçi, emekçi, yoksul kardeşlerim, ek bütçede size daha çok vergi var. Bu vergileri nereden topluyor? Size daha çok KDV, daha çok ÖTV yükleyerek toplayacak. Benzine, mazota yüzde 300 zam geldi. Bakın, ek bütçede 50 milyar liranın üzerinde doğal gaza, benzine, mazota vergi öngörüyor, ÖTV öngörüyor. Bunun yanında 10 milyarlarca lira benzinden, mazottan KDV alacak. Biz, ek bütçede şunun mücadelesini vereceğiz. Benzinden, mazottan alınan bütün vergilerin kaldırılmasını öngöreceğiz.

"VERGİLER, KUR GARANTİLİ MEVDUATLA BİR AVUÇ ZENGİNE AKTARILIYOR"

Peki bu vergilerimiz nereye gidecek? Kur garantili mevduatla bir avuç zengine aktarılıyor. Yani yoksuldan toplanan vergileri Sayın Erdoğan, ilave 40 milyar lira bir bütçe ile kur garantili mevduatla bir avuç zengine aktarıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Başka nereye gidiyor vergilerimiz? Dolar ve euro garantisi ile köprü, otoyol ve şehir hastanesi garanti ödemelerine gidiyor. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Hala saraylara, şatafatlara dünya kadar para harcanıyor.

"ŞU ANDA EK BÜTÇEDE DE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK VE BEN SAYIN ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞCİ'Yİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Bakın, ciğerimiz yanıyor şu anda değil mi? Marmaris'te yangın var, şu anda yüzlerce hektar alan yanmış durumda. Tarım Bakanı, Orman Bakanı çaresiz. Gece tweet atıyor; 'Sabah müdahale edebileceğiz'. Gece boyunca Marmaris yandı, ciğerlerimiz yandı, Orman Bakanı müdahale edemedi. Biz, ana bütçede ne dedik? 'Bu bütçede yangın söndürme uçağı yok' dedik. ve gece çalışabilen yangın söndürme uçaklarının alınmasını önerdik ama bütçeye koymadılar. Şu anda ek bütçede de yangın söndürme uçağı yok ve ben Sayın Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi istifaya davet ediyorum. Neden bu yangın söndürme uçaklarını almadın, gece çalışabilecek? Gidiyorsun orada tweet atıyorsun.

Bu bütçede başka ne yok? Bakın, yüzbinlerce öğretmenler atama bekliyor. Ataması yapılmayan öğretmenler bu bütçede yok. Ana bütçede olmadığı gibi ek bütçede de yok. Emeklilikte yaşa takılanlar da yok."