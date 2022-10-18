Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde - Son Dakika
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Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde

18.10.2022 18:32

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.5 milyon vatandaşımızın 2000 TL altındaki borçlarının silineceğini müjde gibi açıklamıştı. Ancak dün Meclis'te yaptığımız torba yasa görüşmelerinde bu 5.5 milyon vatandaşımızın borçlarının silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk" dedi. Paylan, "Ya yurttaşlarımızı kandırmış ya da kendisi kandırılmış. Bu konuda derhal kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgi verilmesi lazım. Aksi takdirde bu yasa Meclis'ten geçerse 2000 TL'nin altında borcu olan yurttaşlarımızın borcunun silinmesi şirketlerin insafına bırakılmış olacak" diyerek yurttaşları uyardı.

BERKAY VAROL

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.5 milyon vatandaşımızın 2000 TL altındaki borçlarının silineceğini müjde gibi açıklamıştı. Ancak dün Meclis'te yaptığımız torba yasa görüşmelerinde bu 5.5 milyon vatandaşımızın borçlarının silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk" dedi. Paylan, "Ya yurttaşlarımızı kandırmış ya da kendisi kandırılmış. Bu konuda derhal kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgi verilmesi lazım. Aksi takdirde bu yasa Meclis'ten geçerse 2000 TL'nin altında borcu olan yurttaşlarımızın borcunun silinmesi şirketlerin insafına bırakılmış olacak" diyerek yurttaşları uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Eylül'deki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; 15 Ağustos 2020 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2000 TL altındaki borçların silineceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, CHP vaatleri arasında yer alan KYK borçlarının faizlerinin silinmesini de içeren "torba" kanun teklifi geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

Maddeler arasında yurttaşların icra takibine giren 2000 TL ve altı borçlarının silinmesi de yer alıyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi HDP Milletvekili Garo Paylan, görüşmeler sonrasında ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

ŞİRKETLER İSTEDİĞİ KISMINI SİLECEK İSTEMEZSE SİLMEYECEK

Paylan; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.5 milyon vatandaşımızın 2000 TL altındaki borçlarının silineceğini müjde gibi açıklamıştı. Ancak dün Meclis'te yaptığımız torba yasa görüşmelerinde bu 5.5 milyon vatandaşımızın borçlarının silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk. Mesela Turkcell, Vodafone gibi şirketler borçlarını bu alacaklarının istediği bir bölümünü silebilecekler, istemediklerini silmeyecekler. Yani bu 5.5 milyon dosyadan şirketler batık olduklarını düşündüklerini vergilerinden düşebilecekler ve silecekler; batık olmadıklarını düşündüklerinin icra takiplerine devam edecekler" dedi.

"VALLAHİ SAYIN CUMHURBAŞKANI HERHALDE BİR KEZ DAHA KANDIRILMIŞ"

Borçların silinmesine şirketlerin karar vereceği konusunda vatandaşları uyaran Garo Paylan, şöyle konuştu:

"Vallahi sayın Cumhurbaşkanı herhalde bir kez daha kandırılmış ya da sayın Cumhurbaşkanı yurttaşlarımızı kandırmış. Şirketler isterlerse Ayşe'nin, Fatma'nın borcunu silebilecekler, isterlerse Agop'un, Ahmet'in, Mehmet'in borçlarını silmeyecekler. Tüm yurttaşlarımız bunu böyle bilsinler ki sayın Cumhurbaşkanı yurttaşlarımıza boş bir hayal olarak açıklamış. ya yurttaşlarımızı kandırmış ya da kendisi kandırılmış. Bu konuda derhal kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgi verilmesi lazım. Aksi takdirde bu yasa Meclis'ten geçerse 2000 TL'nin altında borcu olan yurttaşlarımızın borcunun silinmesi şirketlerin insafına bırakılmış olacak."

"HAZİNE AÇIKLADI AMA TCMB AÇIKLAMIYOR"

Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin de komisyonda görüşüldüğünü belirten Paylan; "Kur Korumalı Mevduat ile Hazine'nin kasasında 85 milyar TL yoksulun vergisi zengine aktarıldı. Aynı zamanda 50 milyar TL vergiden de vazgeçildi. Bu maliyet burada bitmiyor. Merkez Bankası da 100 milyar TL'nin üzerinde bir rakamı ilk 9 ayda zenginlere aktardı. Peki biz bu rakamı neden bilmiyoruz? Çünkü Hazine, Kur Korumalı Mevduat'ta maliyeti açıkladı, ama Merkez Bankası aylardır bu rakamı açıklamıyor. Yani yoksulların, emekçinin, emeklinin hakkı olan bu rakamları zenginlere aktardığı rakamı Merkez Bankası açıklamıyor" sözleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkililerini eleştirdi.

"ŞU ANDA O KASADA O PARA YOK"

Paylan şöyle konuştu:

"Kur Korumalı Mevduat'ı 2023'ün sonuna kadar uzatmak istiyor AKP. Biz buna karşıyız. Ama en azından gelin bu Meclis'e bilgilendirme verin, hesabını verin. Merkez Bankası'nın kasasına Kur Korumalı Mevduat çerçevesinde 50 milyar dolar yatırıldı. 50 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasından uçuruldu. Şu anda o kasada o para yok. Merkez Bankası yetkililerinin gelip bunun hesabını vermesi lazım. Aynı zamanda Merkez Bankası'nda Kur Korumalı Mevduat çerçevesinde zenginlerin cebine para aktarıldı. Bunun hesabının verilmesi lazım dedik. Ama bir baktık ki Merkez Bankası yetkilisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmemiş."

TEK SERMAYESİ İTİBARI OLAN MERKEZ BANKASI MİLLETİN KASASINDAN KAÇ PARA ZENGİNLERE PARA AKTARDIĞININ HESABINI VEREMİYOR"

"Bir Merkez Bankası'nın daire başkanını maalesef alt düzey bir yetkiliyi uçağa bindirip göndermişler. Uçağa binip geldi Merkez Bankası yetkilisi ama Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi yetkili ama 'Ben kaç para zenginlere para aktardığımızı söyleyemem, biz anonim şirketiz' dedi. Biz bu durumu protesto edip Plan ve Bütçe Komisyonu'nu terk ettik. Düşünebiliyor musunuz? Hepimizin kasası olan, hepimizin parasının itibarını korumakla görevli olan, enflasyonda kontrolden sorumlu olan ve tek sermayesi itibarı olan bir Merkez Bankası milletin kasasından kaç para zenginlere para aktardığının hesabını veremiyor."

"BU PROTESTOYA HEP BERABER KATILMALIYIZ"

"Biz muhalefet partileri olarak; CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekilleri olarak protesto edip Plan ve Bütçe Komisyonu'nu terk ettik. Ama bu protestoya hep beraber katılmalıyız. Kur Korumalı Mevduat ile 85 milyonun vergileri, gelirleri birkaç yüz bin zengine aktarılıyor. Bu soygun çarkına dur demek hepimizin sorumluluğu" dedi.

YORUMLAR
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HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Garo Paylan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde - Son Dakika
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