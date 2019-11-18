Son Dakika Haberleri: Garry Rodirgues milli takımda coştu
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Garry Rodirgues milli takımda coştu

6 saat önce

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Yeşil Burun Adaları'nda Mendes'in asistinde Garry Rodrigues takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Garry Rodirgues milli takımda coştu, System.String[]

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Yeşil Burun Adaları'nda Mendes'in asistinde Garry Rodrigues takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gole Mozambik takımı 18. dakikada Telinho ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.


İkinci yarıda ilk golün asistini yapan Mendes bu kez 57. dakikada attığı golle takımı Yeşil Burun Adaları'nı 2-1 öne geçirdi. Maçın son bölümünde Rodrigues'in takımı Mozambik'ten Witi'nin golüne engel olamayınca müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:56 
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