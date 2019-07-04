Son Dakika Haberleri: Garry Rodrigues, 2 yıllığına Fenerbahçe'de
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Garry Rodrigues, 2 yıllığına Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues, 2 yıllığına Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 4'üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues oldu. Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:17 Kaynak: DHA
Suudi Arabistan, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Fenerbahçe, Spor
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