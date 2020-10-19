Garry Rodrigues, Al Ittihad'a geri dönüyor
19.10.2020 15:08
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Bu sezon 18 transfer yapan sarı-lacivertliler, bir süredir isteksiz görüntü çizen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Yeşil Burun Adalı Rodrigues, Al İttihad'a geri dönecek.
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