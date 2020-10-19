Garry Rodrigues, Al Ittihad'a geri dönüyor

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Bu sezon 18 transfer yapan sarı-lacivertliler, bir süredir isteksiz görüntü çizen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Yeşil Burun Adalı Rodrigues, Al İttihad'a geri dönecek.