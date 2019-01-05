Son Dakika Haberleri: Garry Rodrigues, Al İttihad'a Transfer Oldu

Garry Rodrigues, Al İttihad'a Transfer Oldu

1 saat önce

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer oldu.

Garry Rodrigues, Al İttihad'a Transfer Oldu, System.String[]
Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer oldu.

Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.

Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

Galatasaray, Suudi Arabistan, Garry Rodrigues, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı

Deniz Çakır'ın Hakaret Ettiği İddia Edilen Başörtülü Genç Kızlar İlk Kez Konuştu: Mesele Sadece Başörtümüzdü Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 00:00:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Garry Rodrigues, Al İttihad'a Transfer Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]