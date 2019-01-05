Garry Rodrigues, Al İttihad'a Transfer Oldu
1 saat önce
Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer oldu.
Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues
, Suudi Arabistan
'ın Al İttihad takımına transfer oldu.
Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.
Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti
Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı
Deniz Çakır'ın Hakaret Ettiği İddia Edilen Başörtülü Genç Kızlar İlk Kez Konuştu: Mesele Sadece Başörtümüzdü
Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı