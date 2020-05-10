Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"HEM KULÜBÜ HEM BENİ ZOR DURUMA SOKMANIZDAN YORULDUM"

Rodrigues, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını ve başka bir kulüple de görüşmediğini belirterek, "Bu kulübe hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayıp, yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir gelecek planım yok. Ben olumsuz düşünmediğim, konuşmadığım halde sürekli yalan haberlerle hem kulübü hem beni zor duruma sokmanızdan yoruldum. Lütfen artık bundan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Garry Rodrigues hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından 'Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim.' şeklinde ifadeler kullanılarak kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur" denildi.