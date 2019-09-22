Garry rodrigues derbide yok
1 saat önce
Garry Rodrigues derbide yokİstanbul DHAFenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayağında burkulma olan ve maça devam edemeyen Garry Rodrigues, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:26 Kaynak: DHA
Garry Rodrigues derbide yok
İstanbul DHA
Fenerbahçe- MKE Ankaragücü maçında ayağında burkulma olan ve maça devam edemeyen Garry Rodrigues, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerinde oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Bu durumda Rodrigues'in hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı.
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