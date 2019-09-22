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Garry rodrigues derbide yok

1 saat önce

Garry Rodrigues derbide yokİstanbul DHAFenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayağında burkulma olan ve maça devam edemeyen Garry Rodrigues, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edildi.

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Garry Rodrigues derbide yok

İstanbul DHA

Fenerbahçe- MKE Ankaragücü maçında ayağında burkulma olan ve maça devam edemeyen Garry Rodrigues, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerinde oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Bu durumda Rodrigues'in hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı.
Sakatlığı düzelen Moses, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın tercih etmesi durumunda derbide sahada olabilir


Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü, İstanbul, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:26 Kaynak: DHA
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