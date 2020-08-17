Garry Rodrigues'e sürpriz talip! Fenerbahçe ile yolları ayrılıyor mu?

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Hollandaylı yıldıza Olympiakos talip oldu. Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Sarı-Lacivertliler bu teklife sıcak bakıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler olması bekleniyor.

Garry Rodrigues'e Olympiakos kancası

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu.

Hollandalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile temasa geçen Yunan kulübü anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor. Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.