Son Dakika Haberleri: Garry Rodrigues, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Son Dakika Spor Garry Rodrigues, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı

Garry Rodrigues, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı

7 saat önce

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, Kayserispor maçında kaçırdığı net fırsatlarla Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı, System.String[]

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, Kayserispor maçında kaçırdığı net fırsatlarla Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı. İlk olarak maçın 26. dakikasında Ozan'ın müsait pozisyonda olmasına rağmen kendisi şut çeken Rodrigues, kaleci Lung'u geçemedi. 45+1'de ise ceza sahası içinde boş pozisyonda olan Serdar'a pas vermeyen ve şut atan 29 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı auta gönderdi.


CÖMERT DAVRANDI


Rodrigues son olarak 74'te penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı ve 3 net fırsatı cömert bir şekilde haradı.


DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ


Kayserispor'a karşı önemli fırsatları kullanamayan Rodrigues maç sonunda, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi. Deneyimli futbolcu, "Takım olarak bu sorunları çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Garry Rodrigues, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal: Fenerbahçe kurguyla şampiyon olacak diyenlere selam olsun
Emre Belözoğlu'ndan Kayserisporlu futbolcu Abdennour'a küfür Galatasaray'da Şener Özbayraklı 6 hafta yok! Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:56:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Garry Rodrigues, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]