Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika Spor

Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi!

6 saat önce

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46.

Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi!, System.String[]

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,


FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibarentedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Onyekuru müjdesini, Süper Lig'in yıldızı verdi! "Yakında görüşürüz"
Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal devre arasını görebilecek mi? 3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda!

Son Dakika Haberleri
00:31 Fatih Terim: "Gökhan Çıra'yı sordum, merak ettim" - Son Dakika Spor
00:31 Son Dakika | Muslera Gökhan Çıra'ya yumruk attı iddiası! Ceza gelecek mi? - Son Dakika Spor
00:29 Fatih Terim: Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor - Son Dakika Spor
00:28 Gürses Kılıç: Muslera bizi sürekli tahrik etti - Son Dakika Spor
00:28 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]