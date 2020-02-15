Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi: Üzülüyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi: Üzülüyorum - Son Dakika Spor

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi: Üzülüyorum

16 dakika önce

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Galatasaray maçında bilerek oynamak istemediği yönünde mesajlar almasının ardından tepki gösterdi. Rodrigues, "Üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesinde sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Garry Rodrigues, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin ardından flaş paylaşımda bulundu.

Galatasaray maçında "bilerek oynamadığı" yönünde iddialar üzerine tepki gösteren Rodrigues, "Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İLK YARIDAKİ MAÇTA DA OYNAMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, ilk yarıdaki Galatasaray maçında da sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi: Üzülüyorum
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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:52 
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